قائمة المحافظات العشر الأوائل في عدد السكان.. القاهرة والجيزة تتصدران

كشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر، بلغ اليوم، 104 ملايين و762 ألفا و58 نسمة، داخل مصر، بينما كانت الساعة قد سجلت يوم الخميس الماضي 30 مارس عدد سكان مصر بنحو 104 ملايين و751 ألفا و880 نسمة بزيادة بلغت 10 آلاف و178 نسمة خلال خمسة أيام بواقع ألفي نسمة يوميا.

تحديث لحظي لأعداد السكان

وتقوم الساعة السكانية الإلكترونية بتحديث أعداد السكان في القاهرة وباقي المحافظات لحظيا من خلال الارتباط بقاعدة بيانات وزارة الصحة، ومكاتب الصحة بمديريات الصحة بالمحافظات، معلنة عن قائمة المحافظات العشر الأكثر في عدد السكان حيث تصدرت القاهرة، ثم محافظتي الجيزة والشرقية على الترتيب، ضمن قائمة العشرة الأوائل لأعداد السكان.

وأكدت الساعة السكانية أن عدد سكان محافظة القاهرة سجل 10 ملايين و225 ألفا و50 نسمة، محتلة المركز الأول ثم عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و484 ألفا و518 نسمة، ثم محافظة الشرقية 7 ملايين و886 ألفا و530 نسمة.

الدقهلية والبحيرة يتصدران محافظات الوجه البحري في عدد السكان

وأشارت الساعة السكانية الى أن باقي قائمة المحافظات العشر الأكثر في عدد السكان، ضمت المحافظات التالية:

- الدقهلية: بلغ عدد سكانها 7 ملايين و34 ألفا و344 نسمة.

- البحيرة: عدد سكانها 6 ملايين و859 ألفا و391 نسمة.

- المنيا: عدد سكانها 6 ملايين و293 ألفا و732 نسمة.

- القليوبية: عدد سكانها 6 ملايين و118 ألفا و880 نسمة.

- سوهاج: عدد سكانها 5 ملايين و703 ألفا و99 نسمة.

4 ملايين و762 نسمة خلال 3 سنوات

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة في فبراير 2020 وفي غضون ثلاثة أعوام ارتفع عدد السكان إلى نحو 104 ملايين و762 ألفا بزيادة ما يقرب من 4 ملايين و762 ألف نسمة.