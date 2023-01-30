«الإحصاء»: 17.5 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 6 أيام

رصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر، اليوم الاثنين، إذ ارتفع الإجمالي إلى 104 ملايين و523 ألفا و589 نسمة، مقابل 104 ملايين و506 آلاف، و82 نسمة مساء الأربعاء الماضي، بزيادة بلغت 17 ألفا خلال 6 أيام فقط.

وأكدت الساعة السكانية أن عدد سكان مصر شهد زيادة بلغت 523 ألفا و500 نسمة خلال 122 يوما فقط.

الشرقية تحتل المركز الثالث في عدد السكان

كما رصدت الساعة السكانية زيادة عدد سكان القاهرة إلى 10 ملايين و210 آلاف و357 نسمة، تليها محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و464 ألفا و824 نسمة، بينما ارتفع عدد سكان محافظة الشرقية إلى 7 ملايين و869 ألفا و806 نسمات لتحتل المركز الثالث من بين محافظات الجمهورية في عدد السكان.

«الوطن» رصدت من خلال تعدادات الساعة السكانية المحدثة لحظيا، أعداد السكان في أكثر محافظات الجمهورية في عدد السكان على النحو التالي:

المنيا الأعلى بين محافظات الصعيد في عدد السكان

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و22 ألف نسمة في المركز الرابع، بينما جاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و842 ألفا و800 نسمة، ثم جاءت محافظة المنيا في المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و272 ألفا و500 نسمة ثم القليوبية في المركز السابع وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و107 آلاف نسمة ثم محافظة سوهاج في المركز الثامن، وارتفع عدد سكانها إلى 5 ملايين و682 ألفا و700 نسمة ثم الإسكندرية في المركز التاسع، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و526 ألفا و950 نسمة، وفي المركز العاشر جاءت محافظة الغربية ليصبح عدد سكانها 5 ملايين و414 ألفا و630 نسمة.