«الإحصاء» يعلن عدد سكان مصر خلال فبراير: 2.6 مولود في الدقيقة

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر حتى اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 بلغ حوالي 104 ملايين و630 ألفا و801 نسمة، مقابل 104 ملايين و523 ألفا و589 نسمة، في 30 يناير 2023، بزيادة بلغت نحو 107 آلاف و212 نسمة خلال شهر واحد فقط، بما يعادل 26 ألفا و803 نسمة في الأسبوع، و3 آلاف و829 نسمة في اليوم الواحد، و159.5 نسمة في الساعة الواحدة، وتقريبا 2.6 مولود جديد في الدقيقة الواحدة.

أحدث إحصاءات الساعة السكانية في فبراير 2023

وكانت الساعة السكانية قد رصدت عدد سكان مصر في يوم الاثنين 30 يناير 2023، بنحو 104 ملايين و523 ألفا و589 نسمة، داخل مصر، مقابل 104 ملايين و506 آلاف، و82 نسمة يوم الأربعاء 25 يناير2023.

« الوطن » تستعرض في التقرير التالي رصدا لأعداد سكان مصر لأهم المحافظات التي شهدت زيادة ملحوظة في عدد السكان بالداخل.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10 ملايين و2016 ألفا و759 نسمة، مقابل 10 ملايين و210 آلاف و357 نسمة الشهر الماضي بزيادة بلغت حوالي 6 آلاف و402 نسمة، ثم تلتها محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و473 ألفا و845 نسمة، مقابل 9 ملايين و464 ألفا و824 نسمة، الشهر الماضي بزيادة 9 آلاف و21 نسمة، ثم المركز الثالث فمن نصيب محافظة الشرقية التي وصل عدد سكانها اليوم إلى 7 ملايين و877 ألفا و358 نسمة، مقابل 7 ملايين و869 ألفا و806 نسمات الشهر الماضي، بزيادة 7 آلاف و550 نسمة.

7.3 مليون نسمة عدد سكان محافظة الدقهلية

ورصدت الساعة السكانية أعداد السكان في باقي المحافظات على النحو التالي:

4 - محافظة الدقهلية: 7 ملايين و27 ألفا و609 نسمات.

5 -محافظة البحيرة: 6 ملايين و850 ألفا و4450 نسمة.

6 - محافظة المنيا : 6 ملايين و282 ألفا و918 نسمة.

7 - محافظة القليوبية : 6 ملايين و112 ألفا و897 نسمة.

8 - محافظة سوهاج : 5 ملايين و692 ألفا و439 نسمة.

9 - محافظة الإسكندرية: 5 ملايين 529 ألفا و603 نسمات.

10 - محافظة الغربية : 5 ملايين و418 ألفا و324 نسمة.