موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc وcbc دراما

أحداث شيقة يتضمنها مسلسل مذكرات زوج، الذي يتناول مشاكل العلاقات الزوجية في منتصف العمر، وشهدت الحلفة 11 من المسلسل أمس، أحداث شيقة وغير متوقعة حيث رفضت والدة «سيف» - هناء الشوربجي- زواجه من فتاة يحبها لكونها تعيش وحيدة مع والدتها فقط، بعد تخلي والدهم عنها وعدم وجود علاق تربطه بأهلها، رغم كونها فتاة ناحجة، إلا أنّها تخشى على ابنها منها، وينتظر الجمهور موعد عرض المسلسل اليوم على قناة سي بي سي لمتابعة أحداثه.

موعد إعاد مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc

وتعيد شبكة قنوات سي بي سي اليوم، الحلقة 12 من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، الساعة 2 ونصف مساء، والإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

وتعرض الحلقة الجديدة رقم 12، الساعة 8:45 مساء، كما تعرض على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.