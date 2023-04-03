مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. «هدى» ترفض الصلح مع «رؤوف»

شهد مسلسل مذكرات زوج اليوم، أحداثًا مثيرة، بدأت بتعارف والدة «سيف» وتجسد دورها الفنانة هناء الشوربجي، على «سلمى» وتلعب دورها الفنانة سارة الشامي، ليتقدم للزواج منها كونه يحبها، إلا أنّ الأم أصيبت بصدمة عندما علمت أنها تعيش وحيدة مع والدتها ولا تربطها أي علاقة بأهلها وتخلى عنها والدها، ورغم أنها فتاة قوية ومثابرة وناجحة، إلا أنها لم تقتنع بها كزوجة لابنها، وأخبرتها أنه سيكون لديها القدرة على التخلي عنه بسهولة.

الحلقة الـ 11 من مسلسل مذكرات زوج

وتضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، توجه «رؤوف» ويلعب دوره الفنان طارق لطفي، إلى مكان إقامة «هدى» التي تجسد دورها جيهان الشماشيرجي، ليصالحها بعد رفضه الإجابة عن سؤالها له بالزواج، فيتفاجأ بأنها تركت المكان كله وسافرت مع الوفد، لذا توجه للمسرح ليصالحها، فرفضت مقابلته أو مجرد الاستماع له، وطالبته أن يترك المكان كونها مشغولة في بروفة عمل.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 11

وعلى صعيد آخر من أحداث الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج، يحلل الدكتور «طه» ويجسد دوره الفنان خالد الصاوي، شخصية «شيرين» التي تلعب دورها عائشة بن أحمد، و«رؤوف»، عقب تعافيهما من الطلاق، ويختلف مع زوجته كونهما يقعان في نفس المشاكل، وتقابل «نجيبة» التي تلعب دورها سماء إبراهيم، طليقها الذي يخضع لجلسات اللايف كوتشينج لديها، ويخبرها أنه لا تعالجه وأن ما تقدمه مجرد كلام فارغ لا جدوى منه، وتفعله بحجة مكايدة زوجها الدكتور طه عياد كونهما على خلاف.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.