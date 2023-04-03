موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي

تتطور الأحداث في مسلسل مذكرات زوج مع اقتراب الحلقات الأخيرة منها، إذ تدور في 15 حلقة فقط، وبسبب الإثارة المتتالية واليومية ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 12 من مذكرات زوج، والذي يعرض حصريا على شبكة قنوات سي بي سي.

مسلسل مذكرات زوج

مع تقدم الأحداث اليومية في مذكرات زوج، مازال رؤوف يشعر بحالة عدم توازن، على الرغم من قيامه بطلاق شيرين، واستقلاله بحياتة بعيدا عن مسئوليات الحياة الزوجية.

وفي نفس الوقت تسعى هدى لتوطيد علاقتها مع رؤوف، خاصة بعد أن سافروا إلى قضاء إجازة معا، في محاولة لإخراجه من حالته النفسية بعد الطلاق.

وتستمر في محاولة معرفة مصير علاقتهما بالنهاية، وإذا كان هناك رغبة من جانب رؤوف للزواج منها، ما زاد من الخلاف بينهم بعد رفض رؤوف تحديد مستقبل علاقاتهم.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم

يمكن للجمهور ومشاهدي مسلسل مذكرات زوج، متابعة الحلقة 12 من أحداث المسلسل الليلة، على قناة CBC اليوم في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم الاثنين 3 أبريل الموافق هجريا 12 رمضان.

وتعاد الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة غدا الثلاثاء الساعة 2:45 ظهرًا.

أبطال عمل مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ عن رواية الراحل أحمد بهجت، وإخراج تامر نادي كوكبة من نجوم الصف الأول وفي مقدمتهم طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وخالد الصاوي.

ويعرض المسلسل التليفزيوني في صورة 15 حلقة فقط، من بداية شهر رمضان وتنتهي خلال هذا الأسبوع.