الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي.. هدى ترفض مصالحة رؤوف

تعرض قناة «CBC» الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج، اليوم، وخلالها تسعى «شيرين»، إلى توطيد علاقتها مع زميلها في العمل «كريم»، حيث بدأت الخروج معه، وذلك للخروج من الحالة النفسية التي تعرضت لها بعد طلاقها من «رؤوف»، وذلك بناء على نصيحة الدكتورة نجية.

وضمن أحداث الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج، يسعى رؤوف لمصالحة هدى بعد أن غضبت منه وعادت وحدها إلى القاهرة بعد رفضه الزواج منها، كما ترفض والدة رؤوف، مشروع زواج ابنها الثاني «سيف»، من الفتاة سلمي، بسبب خلفياته الاجتماعية غير المستقرة.

الحلقة 12من مسلسل مذكرات زوج

وتعرض قناة «CBC»، الحلقة 12من مسلسل مذكرات زوج، الساعة 8:45 مساءً ثم تعاد مرة أخرى على نفس القناة الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد غدا للمرة الثالثة وذلك الساعة 2:45 ظهرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

وتواصل cbcعرض جميع الحلقات ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج حصريا، من خلال تردد 11785، معدل ترميز 27500، ونايل سات.

أبطال مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، سيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، عن قصة احمد بهجت، وإخراج تامر نادر، وبطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي هناء الشوربجي.