مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. جمال يتغزل في صفية الفارس

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، ظهور علامات الإعجاب بين محمد عبد المغني، والذي يُجسد دور فنان تشكيلي، وروبي، صاحبة شخصية «صفية الفارس» عمدة قرية تل شبورة، خصوصًا أنّ هناك تفاهمًا كبيرًا بينهما تجاه أغلب القضايا التي تواجه القرية، ويُعتبر من أكبر الداعمين لها لتواجدها في هذا المنصب.

وتغزل محمود عبد الغني، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، في روبي، حيث وصفها بـ«أجل امرأة رآها داخل قرية تل شبورة»، حتى أصابها الخجل، وسرعان ما تركته وغادرت المكان، إذ أنّ الحلقات المُقبلة قد تشهد تطورًا في العلاقة العاطفية بينهما.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم روبي، ومحمود عبد المغني، وأحمد بدير، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، ووفاء عامر، ودينا، وصولا عمر، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإدوارد، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

تفاصيل شخصية روبي في حضرة العمدة

وتُجسد روبي، شخصية الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، والتي تنقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد وفاة زوجها نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، حيث تتولى قرية عمدة تل شبورة، لتعيش في حالة من الخلافات والصراعات بين العائلات هناك.