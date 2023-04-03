يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، وذلك بعد تصاعد الأحداث والصراعات داخل قرية تل شبورة، وكذلك تزايد تفاعل عمدة القرية صفية الفارس «روبي» مع قضايا الأهالي هناك.

وتأتي مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في رمضان من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، إذ يُعرض فور الانتهاء من صلاة التراويح، التي تنقلها القناة نفسها من مسجد الحسين على الهواء مباشرة.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص الإعادة، جاءت مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة روبي، وأحمد رزق، وبسمة، ووفاء عامر، ودينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وسميحة أيوب، وأحمد بدير وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.