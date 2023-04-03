مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. «صفية» مصدومة من زواج القاصرات

تناولت الحلقة 11 من مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض يوميا على قناة الحياة، أحداثا مثيرة ومهمة، حيث شهدت الحلقة صدمة «صفية» التي تجسد دورها الفنانة روبي، داخل قريتها تل شبورة خاصة بعد اكتشافها انتشار قضية زواج القاصرات في القرية.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11

وتشهد أحداث مسلسسل حضرة العمدة الحلقة 11 تطورات واقعية ومهمة، حيث تحاول روبي مناقشة قضية زواج القاصرات ووقوفها حينما اكتشفت محاولة إنتحار إحدى الفتيات بالقرية، وعندما أقنعتها بعكس ذلك فوجئت صفية بأنّها ذات 18 عاما ولديها 4 أولاد، وعندما أتمت السن القانوني قررت ترك زوجها وطلاقها منه لكنه رفض ذلك، وناقشت أهل القرية بتلك القضية وحاولت وقف زواج القاصرات.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وذلك بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة

أما عن موعد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة، فإنه تتمّ إعادة حلقات المسلسل 3 مرات على قناة الحياة، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثالثة ستكون في الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.