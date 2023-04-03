مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. «روبي» تناقش قضية زواج القاصرات

رصدت روبي، خلال مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، قضية زواج القاصرات، وهي إحدى القضايا المجتمعية المهمة التي جاءت ضمن أحداث هذا العمل، منذ انطلاقه في موسم دراما رمضان الحالي.

وأصيبت روبي، بحالة صدمة، خلال مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، على هامش جلسة عرفية داخل قرية تل شبورة، لحل خلافات بين زوجين، لتكتشف أنّ الزوجة تبلغ من العمر 18 عامًا، ولديها 4 أبناء، حيث تزوجت في عمر الـ13، وكان زوجها في عمر الـ14 عامًا وقتها.

الزوج مُهدد بدفع مليون جنيه

واكتشفت روبي، خلال مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، أنّ الزوجة لا ترغب في استمرار الزواج منه، لا سيما بعد بلوغها السن القانونية 18 عامًا، فيما يرغب زوجها بإتمام إجراءات الزواج الرسمي على يد مأذون شرعي، خاصة وأنه مُهدد بدفع مليون جنيه حال عدم الزواج.

وتساءلت روبي، خلال مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، عن دوافع الأهالي للموافقة على زواج أبنائهم في هذه السن الصغيرة، لتكتشف أنه السائد داخل قرية تل شبورة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يشارك في بطولته بجانب روبي، كل من أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، ونهلة سلامة، ومحمد مهران، وإدوارد، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.