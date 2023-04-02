مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. روبي تنقذ سيدة من الموت

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، محاولة فتاة للانتحار من قرية تل شبورة، التي تتولى عموديتها الفنانة روبي «صفية الفارس»، أمام الأهالي، وذلك عن طريق إشعال النار في نفسها وأطفالها، نتيجة وقوع خلافات مع زوجها، وطلبها الطلاق.

ووقفت الفتاة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، أعلى سطح المنزل، وتسكب البنزين على جسدها، بينما يقف الأهالي وزوجها أسفل المنزل؛ لإقناعها بالتراجع عن موقفها، إلا أنها رفضت تلك المحاولات، باستثناء محاولة الفنانة روبي، والتي جاءت مسرعة إلى موقع الحادث، لإنقاذ الموقف.

ونجحت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11، في إقناع الفتاة بالتراجع عن موقفها، بعدما وعدتها بحل كل المشاكل التي تواجهها، والأمر لا يستدعي الانتحار هي وأطفالها.

تفاصيل شخصية روبي في مسلسل حضرة العمدة

وتُجسد روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، دور الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، والتي تتغير حياتها رأسًا على عقب، بعدما تتولى منصب عمدة قرية تل شبورة، حيث ستواجه العديد من المشاكل والخلافات والصراعات.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب روبي، كل من أحمد رزق، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وصولا عمر، وإدوارد، وحسام داغر، ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.