موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم وتوقيت الإعادة

بعد تطور الأحداث في الحلقات السابقة من مسلسل جعفر العمدة، يتساءل جمهور الفنان محمد رمضان عن موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم، إذ تدور أحداثه حول رجل متزوج من 4 سيدات ويحاول معرفة مكان نجله المختطف.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم

نستعرض فيما يلي موعد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له يوميًا من السبت ليوم الجمعة، إذ يعرض في تمام الساعة 10.15 مساءً، وتأتي إعادته أكثر من مرة على نفس القناة، الساعة 5 صباحًا في اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة 9.45 مساءً.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في الساعة 6.15 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12:00 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

ويعد مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، وعدد من النجوم أبرزهم مي كساب، وهالة صدقي، زينة، ومنة فضالي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وأحمد داش، وطارق النهري، وبيومي فؤاد، ولمى كتكت، وعصام السقا.