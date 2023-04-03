مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC وdmc دراما في رمضان 2023

ينتظر عدد كبير من مشاهدي مسلسل جعفر العمدة، معرفة مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12على dmc وdmc دراما، الذي يخوض السباق الرمضاني في رمضان 2023، لمتابعة الأحداث الشيقة التي تدور حول محمد رمضان «جعفر العمدة»، وزوجاته الـ 4 ويدخل بسببهم في مشكلات عديدة، ورحلة بحثه لإيجاد نجله المختطف منذ 19 عاما، واستطاع العمل منذ بداية حلقاته، جذب عدد كبير من المشاهدين بالأحداث المشوقة.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc وdmc دراما

ويعرض مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان في رمضان 2023 على شاشة قناة DMC بشكل يومي من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويجرى إعادته أكثر من مرة عبر القناة نفسها.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC وdmc دراما

تأتي إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، في الساعة الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على قناة DMC، وإعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الثانية عشر ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة 6:15.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم، مي كساب، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، طارق النهري، ومنذر رياحنة، أحمد داش، بيومي فؤاد، لمى كتكت، وعصام السقا.