‎مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. نرجس تفاجئ جعفر بإجهاض طفلها

بعد أن حققت الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة نجاحا كبيرا بسبب الأحداث المثيرة التي حدثت بين محمد رمضان ومنة فضالي «نرجس»، بعد أنّ فجّرت له مفاجأة بإجهاضها للطفل، بعدما طلب منها الاحتفاظ به وموافقته على إنجابه، وينتظر الجمهور ليعرف مصير نرجس بعد فعلتها، وهل سيطلقها جعفر كما كان سيفعل في نهاية الحلقة 10.

موعد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 على قناة DMC وdmc دراما

ويكون موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc وdmc دراما، خلال رمضان 2023، ويأتي عرض مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان في رمضان 2023 على شاشة قناة DMC بشكل يومي من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويجرى إعادته أكثر من مرة عبر القناة نفسها.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في 1:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 على قناة DMC وdmc دراما

وإعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، في الساعة الـ5 صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على قناة DMC، وإعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في 1:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة 6:15.