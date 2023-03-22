«مياه سوهاج»: تجهيز فرق طوارئ لضمان وصول الخدمة إلى المواطنين في رمضان

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العضو المنتدب، عن الانتهاء من استعداد الشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان، وذلك من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديرى المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن على مدار 24 ساعة.

استعدادات «مياه سوهاج» لشهر رمضان

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرعها، وكذلك استعدادها التام بفرق الصيانة والشبكات وتجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات، وجرى التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ أي مهمة قد تحدث خلال شهر رمضان.

وشدد رئيس «مياه سوهاج»، على استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا، وجرى تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية ومناوبة بالأفرع، ومناوبات نهارية وليلية وبعد منتصف الليل، للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالي والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحي، بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

أليات تلقى الكشاوى بـ«مياه سوهاج»

وأوضحت مها غازي، مدير إدارة الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125، من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125، من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125»، أو إرسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكتروني www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.