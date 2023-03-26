«مياه سوهاج» تطلق مسابقة للعاملين وأبنائهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، مسابقة دينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وأبنائهم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بحسب ما ذكره اللواء المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

مسابقة القرآن الكريم

وأضاف العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن المشاركين يتسابقون في حفظ ربع ونصف القرآن الكريم وثلاث أرباع القرآن والقرآن الكريم كاملاً، على أن يتم تكريم الفائزين بالمسابقة في نهاية شهر رمضان الكريم.

أهداف المسابقة

وأشار رئيس مياه سوهاج، أن المسابقات تأتي لتشجع للعاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم هذا، بالإضافة إلى تحقيق التواصل الحضاري والفكري والثقافي بعيدًا عن كل ألوان التشدد أو التسيب أو الأفكار الضالة التي قد يقع الشباب والنشء في براثنها.