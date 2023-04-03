مسلسل سوق الكانتو.. جابر ينتقم من طه القماش بعد خروجه من السجن

تستمر أحداث مسلسل سوق الكانتو في التصاعد، حيث ينتظر متابعو ومحبو العمل معرفة أحداث حلقة اليوم الـ12، خاصة بعدما أخبرت والدة راوية «شيرين»، طه القماش» أمير كرارة، عن سر كرهها الشديد له، إذ إنّ والده كان السبب في ذلك.

ويبلغ المفتش، طه القماش بخبر خروج جابر من السجن بعد اعتراف الخواجة بأن البضاعة تخصه، وأنه بالتأكيد سيسعى للانتقام منه، ويطلب منه أن يعمل معه للإيقاع برجال جابر الجدد.

مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي، ويعرض على قناة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور الأحداث حول طه القماش الذي تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.