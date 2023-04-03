مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12.. يعرض الليلة على قناة DMC

تتوالى الأحداث وتزداد إثارتها في مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، إذ بدأت الحلقة الماضية بذهاب «طه القماش» للإقامة في بانسيون والدة راوية، وذلك بعد طلب راوية من أحد العالمين بالبانسيون أن يجد غرفة له دون أن تعلم والدتها بالأمر.

الحلقة 12 من مسلسل الكانتو

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو، بعدما كشفت «راوية» التي تقوم بدورها الفنان مي عز الدين لـ«طه القماش» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، عن سر بيعها الدكان الأحمر للمعلم عوض بدلًا من جده حسنين، بسبب انفعالها من اختفائه المفاجئ دون علم أي سبب.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

ومواعيد مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة DMC في رمضان 2023، في التاسعة مساءً، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.