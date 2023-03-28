وزير التعليم يكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إدخال تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، وتبكير موعد الامتحانات، قائلا: «لا يوجد أي تعديل على جدول امتحانات الثانوية العامة.. والجدول كما هو دون تعديل ولا يوجد قرار بتبكير موعد الامتحانات»، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، والمنتظر عقدها يوم الإثنين الموافق 12 يونيو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كما هو

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ «تليفزيون الوطن»، إن كل ما يتردد حول تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 غير صحيح، وأن الجدول كما هو، لافتا إلى أنه لا يوجد أي قرار بحذف أجزاء من المناهج الدراسية لطلاب الثانوية العامة، لأن أسئلة الامتحانات ستكون من بنك الأسئلة ويستحيل استبعاد أجزاء من المقررات الدراسية، موضحا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستحتوي على 30% فهم، و40% تطبيق، و30% مستويات عليا.

لا زيادة في الوقت المخصص للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التعليم، أنه لا يوجد أي زيادة في الوقت المخصص للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة لكل مادة بعد إضافة الأسئلة المقالية، قائلا: «يجب على الطلاب المذاكرة جيدا والاستعداد الجيد للامتحانات»، منوها إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، وتحتوي على نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، وسيتم تنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، ولن يسمح بالغش ونعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أبنائنا الطلاب.