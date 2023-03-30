نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 في المدارس الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمدارس الثانوية الرياضية التجريبية في مادة التربية الرياضية العملي والنظري للعام الدراسي الحالي 2022/2023، توضع أسئلة الامتحان العملي لهذه المادة مركزيًا.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمدارس الرياضية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، توضع أسئلة الامتحان النظري لهذه المادة مركزياً، وتشكل لجنة الامتحان في كل مديرية تعليمية في دائرتها هذه المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي سيؤدي فيه الطالب الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تعقد امتحانات الدور الأول الثانوية العامة بالمدارس الثانوية الرياضية التجريبية بمادة التربية الرياضية، النظري يوم الخميس 4 مايو 2023، والامتحان العملي الثلاثاء 2 مايو 2023، وتعقد امتحانات الدور الثاني النظري يوم الأربعاء 31 مايو، والعملي الأحد 28 مايو 2023.

درجات مادة التربية الرياضية

- النهاية الكبرى لمادة التربية الرياضية 100 درجة.

- 60 درجة للامتحان العملي والنهاية الصغرى 36 درجة.

- 30 درجة للامتحان النظري والنهاية الصغرى للنجاح 9 درجات.

- 10 درجات للتدريبات العملية.

- النهاية الصغرى للنجاح في المادة 50 درجة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان مادة التربية الرياضية.