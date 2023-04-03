خدمات طبية متنوعة لباب المنزل ضمن مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة»

قالت الدكتورة نهى الصناديدي مسؤول مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة.. في 3 محافظات»، إن المبادرة التي انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك، من خلال فريق طبي مكون من 250 عضوا، في 4 محافظات دخلتها منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء».

الفرق الطبية الأولى

وأضافت الصناديدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الفرق الطبية تنقسم إلى نوعين، النوع الأول يتضمن وجود طبيب بشري ومجموعة من الصيادلة وطقم تمريض، وهي تتوجه إلى استهداف أنواع معينة من المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى السكري والضغط المرتفع الذين لهم ظروف مرضية خاصة ولا يستطيعون التوجه إلى منشآت الرعاية الصحية على مدار العام، لظروفهم الصحية، إضافة إلى المرضى من ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغيرهم.

خدمات طبية إضافية للفرق الطبية الأولى

وتابعت مسؤول مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة.. في 3 محافظات»، أن الفرق الطبية الأولى تقوم بكل المتابعة المطلوبة لمريض السكري والضغط من الكشف والفحص الكامل وقياس السكري والضغط والتحاليل المطلوبة وصولا إلى صرف الأدوية المطلوب، ويمكن تعديل خطة العلاج إذا ما كانت نتائج تحاليل المريض تستدعي ذلك، فضلًا عن وجود تثقيف طبي للمريض عن المرض ولكل أفراد الأسرة وأهل المريض عن كيفية التعامل مع المريض والغذاء الصحي المناسب له واهمية الالتزام بالأدوية، والتواصل مع لطبيب.

الفرق الطبية الثانية تقديم الخدمات الطبية للمنازل

وتابعت أن الفرق الطبية الأخرى يذهبون للمرضى بالبيوت لتقييم الحالات من خلال المتابعة، وفي حال ما كانت الحالة مستقرة يتم صرف العلاج المناسب لها، ليتم استكمال متابعتهم بمنشآت الرعاية الصحية، أما في حال إذا كان المريض حالته غير مستقرة يتم استدعاء طبيب على الفور إلى البيوت.