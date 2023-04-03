البنك الدولي: نيجيريا بين الدول الأكثر مشاركة في الحد من حرق الغاز عالميا

أكد البنك الدولي عبر برنامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز، أنّ نيجيريا مسؤولة عن معظم الانخفاض المُسجل في حرق الغاز العالمي العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، أنّ بيانات الأقمار الصناعية التي جمعها برنامج الشراكة العالمية، كشفت النقاب عن أنّ نيجيريا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولين عن معظم الانخفاض في حرق الغاز العالمي، إضافة إلى إحراز كازاخستان وكولومبيا تقدما لافتا بصورة مستمرة على مدار السنوات السبع الماضية.

الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز

وأوضح أنّه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال أكبر 9 بلدان في حرق الغاز مسؤولة عن الغالبية العظمى من عمليات الحرق، حيث تستحوذ روسيا والعراق وإيران والجزائر وفنزويلا والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا على نحو ثلاثة أرباع كميات الحرق، كما تستحوذ أيضا على نحو نصف إنتاج النفط العالمي.

وتعد الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي، عبارة عن صندوق استئماني وشراكة تضم حكومات وشركات نفط ومؤسسات متعددة الأطراف تعمل على إنهاء عمليات الحرق المعتاد للغاز في مواقع إنتاج النفط في أنحاء العالم.