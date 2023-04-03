القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين

تتصاعد الأحداث وتزداد إثارة في مسلسل سوق الكانتو الذي يُعرض على قناة DMC، من بطولة أمير كرارة، الذي يقوم بدور «طه القماش»، ومي عز الدين التي تقوم بدور «راوية»، وتتابع الأحداث والحوارات التي تجمع بين الطرفين حتى تنشأ بينهم علاقة عاطفية.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي، بطولة النجم أمير كرارة بجانب كل من: «مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق»، وعدد آخر من الفنانين.

موعد مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

أما موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي، فهو الساعة 2 صباحا، وهي الإعادة الأولى، والثانية الساعة 1 ظهرا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساء، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.