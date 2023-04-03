تجديد حبس متهمين قتلا سائقا بالإسماعيلية في نهار رمضان.. «خانا العيش والملح»

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بتجديد حبس شخصين متهميّن بقتل سائق «توك توك» في محافظة الإسماعيلية، بغرض الاستيلاء على المركبة الخاصة به وبيعها.

وأنهت نيابة فايد الجزئية خلال الساعات الماضية التحقيقات مع شخصين بعد ضبطهما وإنهاء تمثيلهما للجريمة، واعترافهما بالتفاصيل الكاملة، لترتيبهما للتخلص من المجني عليه بهدف التحصل على الـ«توك التوك» الخاص به.

علاقة صداقة بين المتهمين

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، بوجود علاقة صداقة وعمل مع سائق الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، وأنهما أقرضاه مبلغا ماليا لم يرده لهما، لذا خططا للاعتداء على المجني عليه بهدف الاستيلاء على المركبة الخاصة به، واتصلا به، وفور وصوله قررا التخلص منه وبيع المركبة وهاتفه المحمول لأحد الأشخاص.

باعا الـ«توك توك» واشتريا بثمنه مخدرات

واعترف المتهمان بقتل سائق الإسماعلية بشراء كمية من المواد المخدرة التي اعتادا تناولها بمبلغ مالي من حصيلة بيع الـ«توك توك»، فيما نجح رجال المباحث الجنائية في إعادة المركبة وضبط المتهم بشرائها.

وتحفظت جهات التحقيق علي المركبة والمبلغ المالي المتبقى من حصيلة البيع، فيما صرّحت بدفن الجثمان قبل عدة أيام وتسليمه إلى ذويه، بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي وإثبات سبب الوفاة.

الطب الشرعي: وفاة بالخنق

وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أن الجثة بها آثار خنق بحبل على الرقبة، وبعض الكدمات والسحجات في مختلف أنحاء الجسم، بسبب محاولة المتهم الهرب لحظة ارتكاب الجريمة.

محام: عقوبة المتهمين الإعدام

وقال المحامي محمد عبد العزيز، إن المتهمين خططا لارتكاب الجريمة، وقاما باستدعائه بهدف توصيلهما إلى مكان ما وغدرا به وتخلصا منه وألقيا جثمانه في منطقة زراعية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن التهم الموجهة للمتهمين هي قتل مع سبق الإصرار والترصد، ومن ثم قد يُحكم عليهما بالإعدام شنقاً أو الحكم بالسجن المؤبد.