تفاصيل مقتل سائق «توك توك» بالإسماعيلية.. المتهمان تخلصا منه بسبب مبلغ مالي

«كان بينا حساب قديم وخوفنا ميرجعوش، فقررنا نخلص منه ونشتري بالفلوس اللي هنبيع بيها التوك توك مخدرات».. بهذه الكلمات لخص المتهمان بقتل سائق «توك توك» في الإسماعيلية اعترافاتهما أمام جهات التحقيق على مدار الساعات الماضية.

واعترف المتهمان في التحقيقات بالتخطيط للجريمة، إذ اتصل أحدهما بالمجني عليه محمد جمعة، المقيم بقرية فنارة، بدائرة مركز فايد في الإسماعيلية، بهدف توصيلهما إلى أحد الأماكن.

متهم: تخلصنا من الجثمان في منطقة زراعية

وقال أحد المتهمين: «فور أن وصل قمنا بالاعتداء عليه بالضرب وخنقه، والتخلص من جثمان سائق الإسماعيلية بإلقائه في إحدى المناطق الزراعية، واستولينا على مبلغ مالي منه وهاتف محمول والتوك توك الخاص به».

ونجح المتهمان في بيع الـ«توك توك» لأحد الأشخاص للحصول على مبلغ مالي، بغرض شراء المواد المخدرة اعتادوا تعاطيها على مدار السنوات الماضية.

خلاف مالي وراء الجريمة

وقال المتهمان، إن هناك «تصفية حساب» بينهما وبين المجني عليه لإقراضهما المجني عليه مبلغ مالي، تخوفًا عدم رده لهم، فقررًا التخلص منه والاستيلاء على «التوك توك» وبيعه.

القبض على المتهمين

ونجح ضباط مباحث مركز فايد في الإسماعيلية برئاسة الرائد محمود عبداللطيف، ومعاونيه النقباء أحمد حمدي ومحمد عبدالباسط و أحمد عوض الله و أحمد إسماعيل في تحديد هوية المتهمين وضبطهما في حملات كبرة.

كما نجح ضباط المباحث الجنائية في التوصل الي تفريغ الكاميرات التي تثبت وجود المتهمين مع المجني عليه قبل لحظات من الجريمة، وإعادة التوك توك الخاص بالمتهم بعد بيعه لأحد الأشخاص.