تحديث عناوين وتليفونات مكاتب العمل في القاهرة 2023.. اعرف الأرقام الجديدة

تسعى وزارة القوى العاملة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، من خلال تطوير مكاتبها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومن بين مكاتب القوى العاملة التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة مكاتب العمل، التي يلجأ إليها الملايين من الشباب والخريجين والموظفين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، لإنهاء إجراءات إدارية خاصة بنظام وأوضاعهم في جهات العمل التي يعملون بها .

استخراج مستند كعب العمل

ومن بين المهام الكبيرة لمكاتب العمل، استخراج مستند كعب العمل للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، واستمارة إنهاء العمل المعروفة باستمارة 6، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

وفي إطار قيام وزارة القوى العاملة، بطرح العديد من فرص العمل والتوظيف، في النشرة الدورية الشهرية والنصف الشهرية، واحتياج الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لاستخراج كعب عمل، حرصت الوزارة على تحديث عناوين مكاتب العمل والتشغيل بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها 2023.

وتستعرض «الوطن» عناوين مكاتب العمل بالقاهرة المحدثة في 2023 الراغبين في إنهاء إجراءت توظيفهم، وهي على النحو التالي:

- منشأة ناصر وعنوانه: مساكن أطلس بالجبل الأخضر أمام مستشفى المقاولون العرب ت: 23422696

- باب الشعرية وعنوانه: 413 شارع بورسعيد - فندق دمياط ت: 25900527

-الموسكى وعنوانه: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة ت: 25909300

- الشرابية وعنوانه: مساكن الشرابية بلوك 54 ت: 22359962

-المقطم وعنوانه: مساكن الفسطاط الجديدة عمارة 125 شقة 1 ت:29186771

- الخليفة وعنوانه: 45 ش القلعة ت: 25114541

- السيدة زينب وعنوانه: 30 شارع إسماعيل سري متفرع من ش قصر العينى داخلى 337.

- الزاوية الحمراء وعنوانه: 188 مساكن الزاوية الحمراء بمدخل 3 شقة 7 ت: 24275075

- المرج وعنوانه: مقر المجلس الشعبى المحلى لحى المرج 24408283

-البساتين ودار السلام وعنوانه: مساكن الشركة الكويتية بالبساتين عمارة 6 شقة 5 ت 25186607

- مصر القديمة وعنوانه: 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل ت 23645349

- السلام أول وعنوانه: مساكن اطلس بلوك41 ت : 2280627 2

- السلام ثان وعنوانه: 5 ج مساكن الصعيد - مدينة السلام ت: 22791918

- مصر الجديدة وعنوانه 5 ح الفرن المتفرع من شارع هارون الرشيد ت: 22573454

- الزيتون وعنوانه: مساكن القبة الجديدة بلوك 27

- حدائق القبة وعنوانه: مساكن القبة الجديدة - بلوك 27

- غرب القاهرة وعنوانه: 9 أ ميدان الخازندار - العتبة 25931800

- عين شمس وعنوانه شارع 6 أكتوبر - عين شمس

- شبرا وعنوانه - مجمع الاحياء ش شبرا ت 25742460

- وسط القاهرة وعنوانه 413 شارع بورسعيد - السيدة ت: زينب25916397

-عابدين وعنوانه 9 أ ميدان الخازندار - العتبة ت: 25909300

-المطرية وعنوانه 27 ش عين شمس برج الفتح ت: 26339194

- روض الفرج وعنوانه مجمع الاحياء- شارع شبرا ت: 25741745

- شرق مدينة نصر وعنوانه -عمارات الشركة السعودية امام دار الدفاع الجوى ع 16 م . نصر ت: 26905826

- غرب مدينة نصر وعنوانه - عمارات الشركة السعودية- امام دار الدفاع الجوى ع 16 م . نصر ت: 26905826

- النزهة وعنوانه 96 شارع - جسر السويس ت: 22573454

- الساحل وعنوانه 5 شارع محمد الخلفاوى - الساحل ت: 22029613

- الوايلي وعنوانه 4عمارات الشرطة - العباسية ت: 26822411

- المطرية وعنوانه - 460 شارع ترعة الجبل ت: 22503861

- بولاق وعنوانه - المساكن الشعبية - رملة بولاق ت: 25765607

-الزيتون وعنوانه - 27 شارع عين شمس - برج الفتح شقة 201 ت: 26339194

-حدائق القبة وعنوانه - مساكن الشيخ غراب بلوك رقم 6 مدخل 3 ت: 24515525

- مصر القديمة وعنوانه - 4 شارع سعيد ذو الفقار - المنيل ت: 23645349

- الدرب الأحمر وعنوانه - 317 شارع بورسعيد - السيدة زينب ت: 23900762

-الظاهر وعنوانه 62 شارع العباسية - ناصية أحمد سعيد ت: 24821190

-الأزبكية وعنوانه - عمارة ستراند - باب اللوق ت. داخلي 338 25909300

- مديرية القوى العاملة ادارة تراخيص الأجانب مجمع التحرير - الدور الثالث - ميدان التحرير 9740995