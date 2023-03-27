خطوات استخراج كعب العمل «أون لاين» في رمضان.. اعرف المستندات المطلوبة

استخراج كعب العمل أون لاين، من الأوراق المهمة التي يجب تحضيرها قبل التعيين في أي من القطاعات الحكومية أو الخاصة، وتُعد من أهم الخدمات التي يرغب المواطنين في إجرائها إلكترونيا في شهر رمضان 2023، للتيسير على أنفسهم أثناء الصيام.

ومكاتب العمل التابعة لمديريات القوى العاملة في المحافظات، هي المسؤول الأول عن استخراج كعب العمل المسجل إلكترونيا كورقة رسمية في دقائق معدودة، وتسديد الرسوم المطلوبة بها، سواء كان الاستخراج إلكترونيا أم يدويا.

وترصد السطور التالية، خطوات استخراج كعب العمل أون لاين في رمضان 2023، وفقا لوزارة القوي العاملة.

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين في رمضان 2023

وتكون الخطوات لاستخراج كعب العمل كالآتي:

- زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنا.

- الضغط على أيقونة «تسجيل راغبي العمل».

- الضغط على خانة التسجيل لأول مرة، في حالة ما إذا كان الراغب يسجل على المنظومة لأول مرة.

- إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، واختيار خانة رغبة مكان العمل داخل أو خارج البلاد أو كعب العمل، والضغط على «حفظ البيانات».

- الذهاب إلى مكتب العمل في محيط منطقة الإقامة التي يقيم بها صاحب الطلب، لاستخراج الوثيقة الورقية.

المستندات الرسمية المطلوبة

- شهادة المؤهل الدراسي.

- شهادة التجنيد.

- بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- شهادة حسن سير وسلوك.