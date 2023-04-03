رئيس البرلمان يحيل مشروع الموازنة العامة الجديد إلى لجنة الخطة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس.

مجلس النواب

وشملت مشروعات القوانين التي أحالها رئيس مجلس النواب ما يلي:

1) مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

الموازنة العامة

.2) مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

.3) مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024. (وعددها 59 مشروعًا).

4) مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024. و(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة).

5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.، و(أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).