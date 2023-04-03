محافظ أسوان يشيد بمنظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعا تنسيقيا لاستعراض إجراءات تنفيذ مركز السيطرة الإقليمي التابع للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والمقرر إقامته داخل مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة للسيطرة الكاملة والتحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

جاء اجتماع محافظ أسوان بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبد البر المفوض من مصنع 144 الحربى لتنفيذ أعمال مركز السيطرة، بجانب مديرة المشروعات بالمحافظة المهندسة نهى محمود.

الشبكة الوطنية للطوارئ

وأشاد محافظ أسوان خلال الاجتماع بمنظومة الشبكة الوطنية للطوارئ، والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية، وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد محافظ أسوان على أهمية الانتهاء من المشروع خلال 3 أشهر، مع مراعاة الجودة العالية في التنفيذ، وأيضا التشطيبات النهائية، فضلاً عن وجود أكثر من مدخل ومخرج للمركز لتسهيل حركة المترددين عليه، وخاصة بعد اعتماد التصميمات الخاصة بمركز السيطرة، والذي سيقام على مسطح 250 م2، وبتكلفة 11.6 مليون جنيه.