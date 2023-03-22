موعد أذان الفجر أول يوم في رمضان في محافظة أسوان

تبدأ الليلة نفحات الشهر الكريم، بداية بصلاة التراويح عقب صلاة العشاء، ثم وجبة السحور انتظارا لصلاة فجر أول ايام رمضان، التي لها روحانية خاصة وبهجة فريدة، لذا يسعى أهل أسوان لمعرفة موعد أذان الفجر اول يوم في رمضان في محافظة أسوان.

موعد اذان الفجر اليوم في محافظة أسوان

موعد اذان الفجر اول يوم في رمضان في محافظة أسوان، يعد الأكثر تأخرا بين مدن مصر، نظرا لوقوع المحافظة أقصى جنوب مصر، وبناء عليه يرفع فى تمام الساعة 04:37 صباحا، ويكون الشروق فى تمام الساعة 05:57 صباحا، وفقا لهيئة المساحة المصرية.

وحددت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر اليوم في محافظة أسوان، وفقا لحساب مقاييس الظل وسقوط الشمس، لتدرج مواقيت الصلاة في إمساكية شهر رمضان 2023 مع تحديد عدد ساعات الصوم بأول أيام رمضان..