وزير الصحة: منظومة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ تحدد مكان المريض بدقة شديدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، هي شبكة موحدة على مستوى الدولة المصرية بالكامل، إذ أن أي إنسان قد يتعرض لمشكلات طبية أو حريق أو سرقة فيقوم بالاتصال على 122، وهي الخدمة التي تجمع جميع الجهات الخدمية في أوقات الطوارئ، وتحدد مكان المريض بدقة شديدة.

غرفة عمليات تعمل على مدار العام

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن شبكة الطوارئ والسلامة العامة هي شبكة موحدة بها غرف عمليات تعمل على مدار الساعة كل أيام العام، وذلك بشكل مميكن معتمدة على قاعدة بيانات عالية الدقة.

واستطرد: «بمجرد تواصل المواطن مع الشبكة الوطنية يصل له التحرك البشري أو المعدات في أسرع وأدق فترة ممكنة لإنقاذه بصرف النظر عن الحالة الطارئة أو الحرجة التي يكون موجودا فيها، والمستفاد منها هو المواطن المصري بالدرجة الأولى».

4 آلاف سيارة إسعاف منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

وأوضح أن المستهدف الرئيسي في تلك المنظومة الجديدة هو المواطن المصري البسيط لأنه يستطيع أن يصل إلى الخدمة في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الوزارة تملك 4 آلاف سيارة إسعاف منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع: «رقم الخدمات الموحد مش محتاج الشخص يقول هو فين لأنه من خلال المنظومة هيتم تحديد مكان المتصل بدقة شديدة جدا حتى إذا كان داخل منطقة صعب الوصول إليها أو منطقة غير واضحة المعالم أو العنوان».