«القوى العاملة» تواصل عقد ندوات التعريف بقانون العمل في المحافظات 

وجّه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، مديري القوى العاملة في المحافظات، بتكثيف ندوات التعريف والتثقيف بمواد قانون العمل، والاطلاع على بنود الحقوق والواجبات للعمال وأصحاب العمل، لضمان انتظام وتحسن أوضاع أطراف عملية الإنتاج الثلاثة.

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن تنظيم إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، ندوة تثقيفية للعاملين في مصنع السماد بالمحافظة، حضرها 25 عاملا وإداريا، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، بالاهتمام برفع الوعي والجانب المعرفي والثقافي للعاملين بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارة داخل المحافظات.

تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره، أنّه في إطار الحرص على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت وكيفية تطبيقها من خلال أجهزتها المعنية.

مناقشة بعض أحكام قانون العمل

وأضاف مدير المديرية أنّ الندوة تناولت مناقشة بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، كما حاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، وتستكمل الندوات بالمنشآت حسب الخطة التى وضعتها الإدارة وتنفذها وسط العمال داخل أماكن العمل.