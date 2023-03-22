رئيس «تربية القطن»: كفر الشيخ تستهدف زراعة 120 ألف فدان في 2023

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن المستهدف لزراعته في حقول محافظة كفر الشيخ للعام الجاري 2023 من محصول القطن يصل لنحو 120 ألف فدان من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.

أفضل أصناف القطن في الوجهين البحري والقبلي

وأوضح «أبواليزيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أفضل تقاوي بذرة القطن في الوجهين البحري والقبلي هي، جيزة 96، وجيزة 97، وجيزة 94، وجيزة 92، وجيزة 86، والتي تتميز بإنتاجية فائقة تصل لنحو 12 قنطار قطن لكل فدان.

ثلث إنتاج الجمهورية من محصول القطن

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ خلال موسم جني القطن من العام المنقضي 2022 قد بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بها 107 آلاف فدان قطن بواقع ثلث إنتاج الجمهورية من المساحة المنزرعة بجميع المحافظات والتي بلغت 327 ألف فدان قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.

وأكد أن محصول القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول والمنزرع في حقولنا السمراء من أفضل أنواع القطن على مستوى العالم كمرتبة أولى.