«الزراعة»: بدء موسم زراعة القطن في محافظات الصعيد

أكد الدكتور وليد يحيى وكيل صندوق تحسين الأقطان، رئيس بحوث تربية القطن بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة على ضرورة أتباع المواعيد المحددة لزراعة محصول القطن خلال الموسم الزراعي الجديد 2023، التي تبدأ في شهر مارس الجاري، وتنتهي في منتصف مايو.

المواعيد المثلى لزراعة القطن في الوجه القبلي

أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن المواعيد المثلى لزراعة القطن في الوجه القبلي، تبدأ منتصف مارس الجاري، وتنتهي منتصف أبريل المقبل، أما محافظات الوجه البحري فتبدأ الزراعة منتصف أبريل وتنتهي في 10 مايو.

أما أهم العمليات الزراعية خلال الفترة الحالية، التي تسبق غرس البذور، تتمثل في تجهيز الأرض، حيث يتم حرث الأرض جيدا ثلاث حرثات متعامدة، وتترك الأرض عرضة للشمس بين كل حرثة وأخرى، وعقب ذلك يتم وضع السماد سوبر فوسفات ثم تخطيطها أستعداداً للزراعة مع أهمية الالتزام بالسياسة الصنفية التي يتم وضعها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

لفت إلى أن أهم الاصناف من وزارة الزراعة هي جيزة 98 ويزرع في محافظة سوهاج وهو أحدث الأصناف ويمكن زراعته في في محافظات الصعيد، أما صنف جيزة 97 فهو صنف مميز للزراعة في محافظات الوجه البحري والذي يتميز بإنتاجيته العالية.

توفير كل التقاوي للمساحات المستهدفة

أشار إلى توفير كل التقاوي للمساحات المستهدفة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وكذلك تم الاستعداد لتقديم الندوات الإرشادية بالتعاون مع معهد بحوث القطن فضلا عن الارشادات التي تبث عبر قناة مصر الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بشكل دوري.