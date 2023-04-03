«الزراعة» تحظر القطن الأمريكي وقصير التيلة.. وتوجيهات بإزالته على نفقة المخالف

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بحظر زراعة القطن من النوع الأبلاند «الأمريكي»، أو أي من أنواع القطن قصير التيلة، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في القرار، على أن تُتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة ما يُزرع بالمُخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المُخالف، وذلك لمخالفة تلك الأصناف للسياسة الصنفية للقطن المتبعة والمحافظة على الصفات الوراثية للقطن المصري طويل التيلة.

قرار بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري

وحدد القرار، مناطق زراعة أصناف القطن المصري لموسم 2023 بعد موافقة لجنة توفير تقاوى بذرة القطن، وبناء على مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ونصت المادة الأولى، على أنّه لا يجوز أن تُزرع في موسم (2023) أصناف من القطن تُخالف الأصناف المُحددة لكل منطقة.

واستثنى القرار، مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تُجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها، والتي يُحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة 21 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المُشار إليه.

أسعار تقاوى بذرة القطن

كما أعلنت الوزارة، أسعار تقاوى بذرة القطن لموسم عام 2023 والتي تم البدء في زراعتها الشهر الحالي، وحددت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أسعار التقاوي بسعر 600 جنيه للعبوة زنة 24 كيلو وسعر 300 جنيه للعبوة زنة 12 كيلو.