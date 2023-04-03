مسلسل ضرب نار الحلقة الـ11.. هل تتراجع مهرة عن قرار الإجهاض؟

شهدت الحلقة 11 من مسلسل ضرب نار أحداثا مهمة وساخنة، إذ يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وتحاول سحر والتي تجسد دورها مها نصار، مساعدة زيدان والذي يجسد شخصيته ماجد المصري، وإخبار مهرة بضرورة التخلص من جنينها، وكل ما يخص جابر، ثم تذهب إلى زيدان وتخبره أحدث المستجدات في حياة مهرة.

وتأخد «سحر» ياسمين عبدالعزيز إلى أحد الأطباء في منطقة شعبية ليساعدها في عملية إجهاض جنينها من جابر، لتنتهي الحلقة 11 على ذهابها أمام العيادة برفقة سحر وترددها لدخول العيادة، وينتظر الجمهور حلقة الليلة على أحر من الجمر لمعرفة مصير الكوماندا في السجن.. وهل تنجح سحر «مها نصار» في مخططها أم لا؟

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.