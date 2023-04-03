المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأطفال استعدادا للعمرة والحج

مع الاستعداد لموسم الحج 2023، ورغبة عدد كبير من المواطنين في السفر لأداء فريضة الحج الأعظم، واستعداد المعتمرين لإتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بالسفر، ومنها تجهيز جواز سفر للأطفال الذين سيسافرون مع أسرهم لأداء العمرة أو فريضة الحج.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال

وتقدم «الوطن» للمتابعين المستندات والأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر للأطفال، خاصة الذين سيسافرون مع أسرهم لأداء فريضة الحج، كما يلي.

- أصل وصورة شهادة ميلاد رقم قومي، للأطفال أقل من 15 سنة.

- 3 صور ملونة ذات خلفية بيضاء بمقاس 4×6.

- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للأب.

- من سن 15 سنة تقديم بطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد للطلبة والطالبات.

- التوجه إلى مكتب استخراج الجوازات.

رابط استخراج جواز السفر عبر الإنترنت

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني.

- الدخول إلى رابط استخراج جواز سفر من هنا.

- ملء البيانات المطلوبة.

- رفع المستندات المطلوبة إلكترونيا.

المستندات المطلوبه للحصول على جواز سفر مستعجل

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- للأقل من سن 15 عام يجب تقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- 3 صور مقاس 4×6 حديثة ذات خلفية بيضاء.

- مستند التجنيد للذكور.

- المؤهل الدراسي إذا كان مثبتا في البطاقة.