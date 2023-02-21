طريقة الحصول على جواز سفر مستعجل.. «لو بتستعد لأداء عمرة شعبان أو رمضان»

أتاحت وزارة الداخلية، لجميع المواطنين الراغبين في السفر للخارج، خدمة استخراج جواز سفر مستجعل، عبر الخدمة الإلكترونية، مع توضيح كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

وترصد «الوطن» تفاصيل هذه الخدمة والتي سهلت على جميع المواطنين الحصول على كافة الخدمات دون الحاجة للتحرك بين المؤسسات الحكومية والتكدس في الطوابير، خاصة بعد زيادة الإقبال هذة الأيام على السفر إلى الأراضي المقدسة من جانب شريحة كبيرة من المصريين الراغبين فى أداء العمرة، لذا نرصد الطرق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل.

المستندات المطلوبه للحصول على جواز سفر مستعجل

ولاستخراج جواز السفر، ستحتاج إلى عدد من المستندات، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- للأقل من سن خمسة عشر يجب تقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- 3 صور مقاس 4×6 ملونة حديثة ،ذات خلفية بيضاء .

- مستند التجنيد للذكور.

- المؤهل الدراسي اذا كان مثبت فى البطاقة.

طرق استخراج جواز السفر المستعجل

- الدخول على موقع وزارةالداخلية من خلال الرابط الأليكتروني

- اختيار أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- إنشاء حساب جديد.

- كتابة كافة البيانات المطلوبة.

- إدخال الرقم القومي.

- إذا كنت متزوجا يجب إرفاق صورة وثيقة الزواج، في حال إثبات اسم الزوج او الزوجة بجواز السفر.

- دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًَا.