«القوى العاملة»: مبادرة «سلامتك تهمنا» تصل إلى الإسكندرية

واصلت وزارة القوى العاملة، تفعيل مبادرة «سلامتك تهمنا» لتوعية عمال مصر في القطاع الخاص بمخاطر بيئة العمل، وتوخي سبل السلامة والصحة المهنية في الإسكندرية، وذلك بحضور 45 من العاملين بالشركة، وجهاز السلامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من اجل بيئة عمل آمنة داخل المنشآت للحفاظ على العاملين من جميع المخاطر، التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل بيئة العمل والحفاظ على سلامة المنشآت.

أهمية السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

وتلقت الوزارة تقريرا من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أشار فيه إلى أهمية السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، مؤكدا أهمية دور القوى العاملة وخاصة أجهزة السلامة والصحة المهنية فى تأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة.

تشريعات السلامة والصحة المهنية

وأضاف مدير المديري المهندسة هويدا محمود مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب الدخيلة بإلقاء المحاضرة الثانية حول تشريعات السلامة والصحة المهنية، والمحاضرة الثالثة للمهندسة سماح قنديل مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب شرق، ثم محاضرة بعنوان المخاطر الكهربائية في بيئة العمل.