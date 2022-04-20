انطلاق ورشة عمل «السلامة والصحة المهنية» بجامعة أسيوط

تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط انطلقت اليوم أعمال ورشة عمل تحت عنوان «السلامة والصحة المهنية» التي تنظمها إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد أبو القاسم محمد عميد كلية الهندسة السابق والمشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية، وخالد عمران مديرا الإدارة العامة لإدارة تنمية المواهب، وعبده محمد أحمد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إضافة الي عدداً من المتدربين من العاملين بالكلية.

رفع الوعى البيئى للعاملين

وأكدت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئةفي كلمتها الافتتاحية على ضرورة المحافظة على سلامة الإنسان في مجال العمل وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الإصابات والمحافظة على مقومات بيئة العمل كأساس للسلامة والصحة المهنية والعمل على رفع الوعي المجتمعي والبيئي للعاملين والذي يكفل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عند التعرض لأي مخاطر .

السلامة وحياة البشر أهم مقومات بيئة العمل

وأوضحت الدكتورة تيسير حسن عميدة الكلية أن معرفة عوامل الخطورة والنفع من الضروري للعاملين بالكلية مؤكد على أن السلامة وحياة البشر من أهم مقومات بيئة العمل، وقد أعلن الدكتور محمد أبو القاسم أنه من خلال هذه الورشة سيجري إلقاء محاضرات عن السلامة والصحة المهنية تهدف بدورها لحماية العاملين بكلية الحاسبات والمعلومات من مخاطر بيئة العمل ، كذلك تعريف العاملين بالإسعافات الأولية وأهميتها سواء في العمل أو خارج بيئة العمل، مع عرض نماذج لحالات مختلفة وكيفية التعامل معها إلى جانب التحدث عن الأمراض المهنية المرتبطة بطبيعة العمل وكيفية الوقاية منها.

50 متدرب من العاملين بكلية الحاسبات

وأضاف خالد عمران أن ورشة العمل تشهد عددا من المحاضرات للدكتور محمد ابو القاسم والدكتور محمود عطية عبد العاطى بقسم الصحة العامة بكلية الطب والدكتورة شيماء الوردانى والدكتورة فاطمة رجب بكلية التمريض و عبده محمد احمد و خالد عمران مديرا الإدارة العامة لإدارة تنمية المواهب و بمشاركة نحو 50 متدرباً من العاملين بالكلية والممتدة على مدار يومين متتاليين.