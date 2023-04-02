خريطة قطع المياه غدا في المنوفية لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه غداً الإثنين عن قرى ومدن تابعة للشركة للصيانة الدورية وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات خلال الفترة الصباحية وفقا لخطة الصيانة الدورية التي تعتمدها شركة المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين بالمناطق المتأثرة بقطع المياه غدا بقضاء احتياجاتهم بخلاف فترة الانقطاع، فضلا عن تدبير احتياجاتهم من المياه بمواعيد قطع المياه، خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات والهيئات الحكومية حيث ينصح بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة.

أماكن قطع المياه غدا

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية أماكن قطع المياه غدا الاثنين بمدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان وعن مدينة تلا وقريتي طوخ دلكه وميت أبو الكوم.

مواعيد قطع المياه غدا

وحددت الشركة مواعيد قطع المياه غدا الاثنين من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات والصيانة الدورية.

كما توفر الشركة سيارات مياه لاستخدامها عند الحاجة يمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 فضلا عن تلقي الشكاوى والمقترحات.