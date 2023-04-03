خريطة قطع الكهرباء عن 16 منطقة في الإسماعيلية للصيانة

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائي عن 16 منطقة في المحافظة، بسبب أعمال الصيانة، والتي تستمر علي مدار اليوم.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن المناطق التي تشهد انقطاع الكهرباء جميعها في مركز ومدينة القنطرة غرب، وأنه سيتم إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية، انقطاع الكهرباء في كل من منطقة المعاهدة وشارع التحرير وومنطق اليماني وعزبة الصعايدة وشارع عطية غنيم وشارع جمال عبد الناصر ومنطقة بنك الاسكندرية ومنطقة مركز شباب القنطرة.

كما تنقطع الكهرباء عن منطقة السنترال ومنطقة بنك مصر ومنطقة مساكن الطناحي ومحيط كنيسة مارجرجس ومنطقة يوسف خلبوطة ومنطقة البنك الأهلي، ومنطقة المساكن ومغذي الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب.

صيانة لشبكات الكهرباء

وتشهد محافظة الإسماعيلية إجراء أعمال صيانة شبكات الكهرباء وخطوط الإمداد في عدد من مراكز المحافظة، مثل التل الكبير والقنطرة والقصاصين.

كما تشهد بعض المناطق إجراء أعمال، تغيير لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة في مركز ومدينة أبوصوير، بالتزامن مع اجراء أعمال الصيانة في عدة مناطق بالمحافظة.