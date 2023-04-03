ترامب يطالب أنصاره بالتبرع لحملته الانتخابية للترشح للرئاسة لعام 2024

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤيديه بالإسهام والتبرع بالأموال لصالح حملته الانتخابية للترشح للرئاسة لعام 2024.

وقال ترامب، في مقطع فيديو نشره على موقع «تروث سوشيال»، اليوم: «كانت حملتنا الرئاسية تمول دائما من قبل الوطنيين أمثالكم، وإن مساهمتكم اليوم ستظهر لليسار أنه ليس بإمكان أحد أن يدمر أعظم حراك سياسي في التاريخ وهذا هو أعظم حراك سياسي في التاريخ حتى وسائل الإعلام التي تروج للأخبار الزائفة لا يمكنها الاعتراض على ذلك لأنهم يعلمون أن هذه هي الحقيقة».

وأضاف: «انظروا إلى ما حققناه في عام 2016، كما أننا حققنا نتائج أفضل بفضل الملايين من الأصوات في عام 2020».