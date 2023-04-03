غرفة السياحة: أعداد المعتمرين المصريين وصلت لنحو 490 ألف معتمر

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 490 ألف معتمر، لافتا إلى أنّ أعداد المعتمرين قد تتجاوز بنهاية شهر رمضان حاجز 550 ألف معتمر.

برامج العمرة الإقتصادية

وأضاف عنبي لـ«الوطن»، أنّ الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان الكريم شهدت سفر آلاف المواطنين، موضحا أنّ غالبية الذين سافروا خلال الثلث الأول من الشهر الجاري اختاروا البرامج الاقتصادية، وسعر برنامج العمرة الاقتصادي الذي يبلغ مدته نحو شهر كامل يتراوح بين 45 إلى 50 ألف جنيه.

ولفت إلى أنّ بعض البرامج قد ترتفع أسعارها وفقا لنوعية السكن ومدى قربه من الحرم المكي بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم والتي تبلغ مدتها نحو 10 أيام ويتم تنظيمها خلال الثلث الأول من شهر رمضان، فإنّ سعرها يبدأ من نحو 75 ألف جنيه، موضحا أنّ أسعار برامج عمرة 5 نجوم التي يتم تنظيمها خلال الـ10 أيام الأخيرة من الشهر أو ما تعرف بـ«عمرة ختم القرآن الكريم»، فإنّ سعرها يتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه وفقا لفندق الـ5 نجوم الذي سيقيم به الحاج في مكة سواء صف أول أو ثان على الحرم المكي.