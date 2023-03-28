غرفة السياحة تطالب بتشديد الرقابة على إجراءات إصدار باركود العمرة

قالت غرفة شركات السياحة، إنه في إطار حرص الغرفة، على رعاية مصالح الشركات وضمان تقديم الخدمة السياحية المتميزة للمعتمرين والحجاج المصريين، وما يستلزمه ذلك من إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التلاعب من جانب بعض الدخلاء في رحلات السياحة الدينية، فقد شاركت الغرفة في اجتماعين عقدتهما لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، لبحث المعوقات التي تواجه تنظيم رحلات العمرة وتطوير أداء البوابة المصرية للعمرة، وكذلك بحث مستقبل رحلات الحج والضوابط المنظمة لها.

وأشادت الغرفة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بالحوارات المثمرة التي تمت خلال الاجتماعين والتي استهدفت بالأساس مصلحة المواطنين وسلامة ضيوف الرحمن من المصريين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مثمنة الدور المهم للجنة في دعم ومساندة قطاع السياحة وحل أي مشاكل تواجهه كما طلبت الغرفة سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص البوابة المصرية للعمرة وضوابط الحج السياحي مشيرة إلى أن تلك التوصيات تصب في مصلحة المواطنين بالمقام الأول.

وأوضحت الغرفة أن الاجتماعين شهدا مناقشات جادة ومثمرة بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوا لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأشارت الغرفة إلى أن الاجتماعين انتهيا إلى إصدار بعض التوصيات التي نالت استحسان شركات السياحة التي طالبت بضرورة وسرعة تنفيذها؛ وأبرز تلك التوصيات:

-تشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود، خاصة لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة.

- ضرورة إعادة النظر في شرط وجود محرم أو مرافق للسيدات الأقل من 45 عام للسماح لهن بالسفر للحج، فضلا عن مراجعة قرار حرمان الشباب أقل من 25 عام من السفر للحج، وكذلك إعادة النظر في قرار قصر أداء الحج على من لم يؤد الفريضة قبل ذلك، وذلك بدءً من الأعوام المقبلة.

-محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين بقصد تنظيم برامج حج وعمرة لهم بعيدا عن الجهات الرسمية.

ضرورة مراجعة شركات الطيران لباركود العمرة

-التنبيه على شركات الطيران بضرورة مراجعة باركود بوابة العمرة الخاص بالمعتمر قبل إصدار تذكرة السفر والالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات بهدف تنظيم الموسم من بدايته، على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر متابعة ذلك حماية لمصالح الشركات.

- ضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور ذروة موسم العمرة في أشهر «رجب – شعبان - رمضان- ومولد النبي وأيضا بموسم الحج»، لحل كافة المشاكل التي يتعرض لها المواطنين بالتنسيق مع غرفة الشركات.

تنفيذ تلك التوصيات سيسهم في القضاء على السماسرة والوسطاء

وأوضحت الغرفة أن تلك التوصيات التي أصدرتها اللجنة تصب في صالح المواطن وحفظ حقوقه وتسهيل أدائه لرحلة العمرة، كما أنها تساعد شركات السياحة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمتعمرين وتسهم كذلك في تنفيذ القانون المنظم لعمل البوابة المصرية للعمرة، كما تسهم تلك التوصيات في الحد من عمل الوسطاء في برحلات العمرة بالصورة التي تؤثر على سلبا حقوق المعتمرين.