أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار العائد على الودائع لشهر أبريل 2023، بداية من الأسبوع والـ15 يوما وحتى 7 سنوات، وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على الودائع، الحد الأدنى 1000 جنيه، وللوديعة أقل من شهر يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي

ويحصل صاحب الوديعة الأسبوع والأقل من 15 يومًا، على سعر عائد 5%، ونفس المبلغ على وديعة الـ15 يومًا والأقل من شهر، وبالنسبة للمدة من شهر وأقل من شهرين 6.50%، ونفس العائد على الشهرين والأقل من 3 أشهر.

وعن الوديعة الـ3 أشهر والأقل من 6 أشهر يكون سعر العائد 7%، وكذلك على المدة من 6 أشهر وأقل من سنة، فيما تكون السنة والأقل من سنتين سعر عائد 7.50%.

سعر العائد على وديعة الـ7 سنوات

والودائع الـ7 سنوات وأكثر من البنك الأهلي المصري يكون سعر العائد عليها 6.75%.

يذكر أنّ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت منذ أيام عقب انعقاد اجتماع رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 200 نقطة أو 2%، لتصبح 18.25%، 19.25% و18.75%.