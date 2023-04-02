طرح البنك الأهلي المصري اليوم شهادتين جديدتين، لمدة 3 سنوات، وهما شهادة الـ19% بعائد ثابت طوال فترة المدة، وشهادة الـ22% بعائد متناقص على أن يكون السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%، ما يجعل الكثير من العملاء يسعون لشراء واحدة منهما، ولكن بدون الاضطرار للذهاب إلى أحد الفروع خصيصا، لذا نرصد خطوات شراء شهادات البنك الأهلي 2023 الجديدة من الموبايل بفائدة 22% و19%.

وبالنسبة لخطوات شراء شهادات البنك الأهلي 2023 الجديدة من الموبايل بفائدة 22% ، يكون العائد متناقص السنة الأولى 22% والسنة الثانية 18% والسنة الثالثة 16%، و19% بعائد ثابت.

شراء شهادات البنك الأهلي 2023 الجديدة من الموبايل

وعن خطوات شراء شهادات البنك الأهلي 2023 الجديدة من الموبايل بفائدة 22%، ييتم ذلك عن طريق تطبيق الأهلي موبايل، إذ يضع العميل الرقم التعريفي وكلمة السر، ويعمل على اختيار إصدار شهادات أو ودائع، وبعد ذلك تحديد رقم حساب الإصدار.

خطوات شراء شهادات البنك الأهلي 2023 الجديدة من الموبايل بفائدة 22%

ومن بين خطوات شراء شهادات البنك الأهلي 2023 الجديدة من الموبايل بفائدة 22%، يختار العميل المنتج سواء شهادة الـ19% أو شهادة الـ22%، ويعمل أيضا على تحديد المبلغ الذي يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها، ويحدد تعليمات الاستحقاق «تجدد أو لا تجدد» بعد المدة.

ومن خطوات شراء شهادات البنك الأهلي من الموبايل أيضا، أن يعمل العميل على اختيار بين حساب التوفير أو الجاري لصرف العائد عليه، ثم يتم الموافقة على الشروط والأحكام للبنك الأهلي المصري، ويتم احتساب العائد في اليوم التالية من شراء الشهادة في حال تم الموافقة على الطلب.