مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. «دلال» تسامح والدها

شهدت الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، التي عرضت أمس على شاشة قناة DMC وdmc دراما، مفاجأة لـ«دلال» التي تجسد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي، بوجود والدها الفنان طارق النهري في منزلها، وطلب الصلح وعدم حرمانه منها بعد أن قاطعته لسنوات، وينتهي المشهد بإتمام الصلح.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC وdmc دراما

ويأتي موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc وdmc دراما، خلال شهر رمضان 2023، على شاشة قناة DMC بشكل يومي من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، ويجرى إعادته أكثر من مرة عبر القناة ذاتها.

كما يُعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في 1:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

وتأتي إعادة مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان في رمضان 2023، في الساعة الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على قناة DMC، وإعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الثانية عشر ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة السادسة والربع.