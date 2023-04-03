أماكن الخروج يوم شم النسيم 2023 في الإسكندرية.. المنتزه والشواطئ أبرزها 

يرغب كثير من المواطنين في معرفة أماكن الخروج يوم شم النسيم 2023 في الإسكندرية، حيث تتجه أعينهم إلى عروس البحر الابيض المتوسط خلال تلك الفترة، لما تتميز به من أماكن تنزه عديدة تناسب كل الفئات، أبرزها كورنيش الإسكندرية، ناهيك عن الشواطئ والحدائق، مثل المنتزه والمعمورة وحديقة الحيوان وحديق أنطونيادس.

أماكن الخروج يوم شم النسيم 2023 في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية؛ أماكن الخروج يوم شم النسيم 2023 في الإسكندرية، بحسب ترشيحات محمد سعد، الخبير السياحي السكندري، لـ«الوطن»، والذي أكد أن الأعين تتجه إلى المتنزهات والشواطئ المجانية والعامة، كونها أقل تكلفة من حيث الدخول والأكثر ملائمة لهذه المناسبة.

الحدائق أفضل أماكن الخروج يوم شم النسيم في الإسكندرية

وتعد حدائق المنتزه بما تحويه من قصر المنتزه، وما تم بها من تطوير خلال الفترة الأخيرة، أحد أهم أماكن خروجات يوم شم النسيم 2023 في محافظة الإسكندرية، لما تمثله من عراقة وتاريخ واحتوائها على أماكن ساحرة، بجانب كوبري المنتزه المميز الذي يتم أخذ الصور التذكارية عليه، ناهيك عن المساحات الخضراء التي تتواجد بها للجلوس والاستمتاع بوقت طعام مميز على النجيلة الخضراء، وتناول المأكولات البحرية والأسماك المملحة.

خروجات بسيطة لقضاء يوم شم النسيم 2023 في الإسكندرية

وفي ذات السياق، تبرز حدائق الإسكندرية كأماكن للخروج في يوم شم النسيم 2023، حيث حديقة المعمورة والمنتزه وحديقة الحيوان وعدد من الحدائق والمنتزهات الموجودة في المدينة في الميادين العامة، والتي يتواجد فيها المواطنون لشم النسيم والهواء، والتي تبعها تقليم وتنظيف من قبل احياء الإسكندرية قبل أيام من العيد.

كورنيش وشواطئ الإسكندرية.. أرخص خروجة في شم النسيم 2023

ويعد كورنيش الإسكندرية من أفضل وأهم أماكن قضاء إجازة عيد شم النسيم في محافظة الإسكندرية، بل إنه يعد أرخص «خروجة» خلال تلك الآونة، حيث «التمشية» والجلوس عليه بشكل مجاني على ذلك الخط الممتد من المنتزه شرقا إلى بحري غربا، إضافة إلى وجود شاطئين مجانيين في منطقة المندرة وآخر في الأنفوشي، بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تتواجد شواطئ يبدأ سعر تذكرة دخولها من 5 جنيهات فقط، ما يجعلها خروجة رخيصة للغاية.

وتتمتع الإسكندرية بغروب مميز ورائع في فصل الصيف، حيث تظهر الشمس بمنظر رائع وخلاب يسعى المواطنون إلى مشاهدته والتنزه على الكورنيش، بل ويتميز بفرصة الإفطار خلال ذلك اليوم الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.